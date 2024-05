Criptomoedas: Bitcoin recua, com perspectivas para juros pesando em ativos de risco

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/05/2024 - 17:11 Para compartilhar:

O Bitcoin operou em queda na sessão desta quarta-feira, 29, com a redução das expectativas de cortes nas taxas de juros parecendo pesar sobre o setor cripto, assim como ocorreu com outros ativos de risco, como as ações em Nova York.

Às 16h25 (de Brasília), o bitcoin tinha baixa de 1,03%, em US$ 67.541,15, e o ethereum caía 1,49%, a US$ 3764,24, segundo a Binance.

O setor cripto provavelmente está sentindo o efeito da redução das apostas nos cortes nas taxas de juros dos EUA, após dados econômicos recentes e declarações de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). As criptomoedas são sensíveis aos custos dos empréstimos porque as taxas mais elevadas dão menos incentivos aos investidores para comprarem ativos mais arriscados.

Um corte nas taxas em setembro não é mais o cenário base do mercado – a probabilidade caiu para 46% na manhã de quarta-feira, de 58% há uma semana, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME. Apenas um corte este ano, em novembro, é agora o cenário mais provável.

O presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, disse ontem que nem todos os dirigentes do Fed estão convictos de que não haverá nova elevação de juros, apesar das taxas já restritivas. Além disso, ele disse que não vê mais de dois cortes de juros neste ano. “Não creio que alguém tenha retirado totalmente os aumentos das taxas de juro de cogitação”, disse. “Acho que as chances de aumentarmos as taxas são bastante baixas, mas não quero tirar nada da mesa”, avaliou.

Para a Crypto Macro, parte da queda pode ser devido aos desembolsos esperados da Mt. Gox, já que a bolsa falida finalmente, dez anos depois, em algum momento conseguirá distribuir Bitcoins e dinheiro recuperados. Ontem, os administradores movimentaram cerca de 140 mil Bitcoins em preparação para a transferência para os endereços dos requerentes, o que sinaliza que os reembolsos poderão começar em breve. A preocupação é que aqueles que receberem Bitcoin recuperados vendam, criando alguma pressão sobre os preços.

*Com informações Dow Jones Newswires.