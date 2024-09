Criptomoedas: bitcoin recua com perdas em ativos de risco e previsão de mês difícil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/09/2024 - 16:32 Para compartilhar:

O bitcoin cedia no fim da tarde desta terça-feira, 3, apagando a resistência inicial às perdas em Wall Street e outros ativos de risco. A principal criptomoeda chegou a superar US$ 59 mil, mas perdeu ímpeto com a deterioração do clima nos mercados, à medida que o Nasdaq apontavas perda de cerca de 3%. A dinâmica é respaldada ainda pelas análises de que setembro tem sido um mês de volatilidade e com desempenho negativo para o bitcoin.

O bitcoin recuava 0,90% nas últimas 24 horas até 16 horas, a US$ 57.917,00, segundo a Binance. Na mínima em 24 horas, a criptomoeda tocou US$ 57.568,00. O ethereum, por sua vez, tinha recuo de 2,77%, a US$ 2.451,99 no mesmo intervalo.

Analistas da Bitfinex afirmaram que o bitcoin pode cair entre 15% e 20% quando as taxas de juros nos Estados Unidos forem cortadas este mês, com um fundo de US$ 40 mil e US$ 50 mil, de acordo com carta publicada no website nesta terça-feira. Os analistas citaram ainda que, historicamente, setembro tem sido um mês volátil para o bitcoin, com um retorno médio de -4,78% e um declínio típico do pico ao vale de cerca de 24,6%.

A analista sênior de mercado da XS.com, Rania Gule, também citou a dificuldade para criptos nos meses de setembro. Na visão da analista, o desempenho reflete os mesmos motivos pelos quais as ações geralmente não se saem bem no mês – os traders ficam desanimados após as férias de verão no hemisfério norte e também inclinados a realizar lucros quando há uma oportunidade antes do fim do ano.

Na sessão desta terça, investidores reagiam a dados fracos do setor industrial e de construção nos EUA. Os indicadores precedem a divulgação do payroll na próxima sexta-feira, que deve trazer nova referência para o rumo dos ativos e das criptomoedas.

*Com Dow Jones Newswires