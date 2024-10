Criptomoedas: bitcoin recua com juros mais altos e eleição americana no radar

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/10/2024 - 16:46 Para compartilhar:

O bitcoin recuava nesta quarta-feira, 23, em sessão com apetite por risco limitado nos mercados globais diante do avanço dos juros dos Treasuries nos Estados Unidos. Investidores também seguiram acompanhando o noticiário eleitoral norte-americano, que tem apresentado grande influência na dinâmica de preços da classe. O bitcoin recuava 2,08% nas últimas 24 horas até 16h30, a US$ 66.188,00, segundo a Binance.

Na máxima em 24 horas, a criptomoeda tocou US$ 67.836,01. O ethereum, por sua vez, tinha perdas de 4,80%, a US$ 2.504,60 no mesmo intervalo.

A alta dos rendimentos projetados nos títulos nos Estados Unidos, com investidores enxergando menos espaço para o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) cortar taxas e diante das incertezas eleitorais no país, puniu ativos de risco, bitcoin inclusive, hoje.

O cenário eleitoral também seguiu sendo destaque micro para os criptoativos. Segundo Russ Mold, da AJ Bell, o recuo do bitcoin nos últimos dias tem a ver com sinais de que Donald Trump pode estar perdendo força na corrida eleitoral, segundo pesquisas eleitorais divulgadas recentemente.

Recentemente, o ativo acompanhou de perto a posição de Trump nas pesquisas e nos mercados de apostas, diz. “Os investidores podem estar esperando que uma vitória do republicano aumente a demanda por bitcoin, dada sua posição favorável em relação às criptomoedas.”

*Com informações da Dow Jones Newswires