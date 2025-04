Criptomoedas: bitcoin recua após PIB negativo dos EUA reacender temor de recessão

O bitcoin cai nesta quarta-feira, 30, pressionado pela contração do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos pela primeira vez em três anos, o que reacendeu os temores de recessão na maior economia do mundo. Segundo o analista Alejandro Arrieche, da FXEmpire, a reação do mercado foi negativa, com mais de US$ 270 milhões em posições compradas em criptomoedas liquidadas nas últimas 24 horas.

Por volta das 16h19 (horário de Brasília), o bitcoin tinha queda de 1,35%, cotado a US$ 94.049,60, enquanto o Ethereum caía 2,08%, negociado a US$ 1.784,93, de acordo com dados da Binance.

Os riscos de recessão e a incerteza comercial seguem pressionando os criptoativos. De acordo com o relatório da Wells Fargo, o risco da economia americana entrar em recessão hoje é maior do que há um mês. “A interrupção das tarifas introduziu bastante ruído nos principais números de crescimento do primeiro trimestre. O otimismo de consumidores e empresas despencou, à medida que o medo da inflação e da recessão permeia o ambiente econômico”, apontou o banco.

O dado negativo do PIB acende o alerta para o Federal Reserve (Fed), que pode ter que escolher entre manter o foco no combate à inflação ou agir para sustentar o crescimento, segundo analista da FXEmpire. Nesta quarta-feira, as apostas aumentaram de que o Fed fará dois cortes de 0,25 ponto porcentual até julho, segundo a ferramenta FedWatch.

Diante do cenário, o Departamento do Tesouro dos EUA divulgou sua atualização trimestral de financiamento, na qual, pela primeira vez, menciona as stablecoins como um “novo mecanismo de pagamento” e uma possível fonte relevante de demanda por títulos do Tesouro de curto prazo (T-bills).