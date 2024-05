Criptomoedas: bitcoin recua, ainda com ajustes após rali recente; ethereum avança

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/05/2024 - 16:42 Para compartilhar:

O bitcoin caiu nesta sexta-feira, 10, ainda com fôlego limitado após rali no início do ano, puxado pelo halving e a aprovação de fundos de índice (ETF, na sigla em inglês) nos Estados Unidos. O ethereum, por outro lado, avançou, interrompendo fraqueza recente.

Por volta das 16h30 (de Brasília), o bitcoin recuava 2,43%, a US$ 60.692,15 (R$ 313.171,50), enquanto o ethereum avançava 1,32%, a US$ 3.028,20.

A Navelier considera que o bitcoin sofre recentemente com o avanço dos juros dos Treasuries. Segundo a gestora de investimentos, a criptomoeda se sustentava acima de US$ 63 mil, porém houve movimento de perdas após o avanço dos retornos dos bônus, com reavaliações sobre a persistência da inflação e a postura do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Entre dirigentes, hoje a postura mostrada em declarações era de “esperar para ver” o rumo da inflação, com cautela antes de qualquer decisão sobre cortar juros.