Criptomoedas: bitcoin recua abaixo de US$ 70 mil em sessão de baixa liquidez

Estadão Conteúdo 01/04/2024 - 16:45

O bitcoin recuou nesta segunda-feira, cedendo abaixo da marca de US$ 70 mil, em uma sessão marcada pela baixa liquidez com feriado ainda mantendo os investidores da Europa fora das mesas de operações.

Perto das 16h28 (de Brasília), o bitcoin era cotado a US$ 68.969,26 (R$ 353.325,02), com queda de 2,99% em 24 horas. O ether cedia 4,48% no mesmo intervalo, a US$ 3.475,96, (R$ 17.577,77), de acordo com cotações da Binance.

As vendas, provavelmente, podem “ser explicadas pela redução da liquidez devido ao fim de semana de Páscoa”, disse o analista da corretora FxPro, Alex Kuptsikevich. “Ainda vemos quedas para pouco menos de US$ 69.000 como uma consolidação após alta – uma etapa importante antes de um novo avanço. No entanto, já vimos vários falsos começos, por isso, é melhor aguardar a confirmação de que o bitcoin (tem) a capacidade de subir acima de US$ 71.500”, avaliou.

No âmbito das mineradoras de bitcoin, a ação da CleanSpark cedia cerca de 11% na Nasdaq, perto das 16h32, prolongando a queda de quinta-feira. A companhia anunciou seus resultados de março, com a mineração de 806 bitcoins, um crescimento de 24% sobre fevereiro.

*Com informações da Dow Jones Newswires

