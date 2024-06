Criptomoedas: bitcoin recua a US$ 60 mil e cai 5% na semana, em espera por novos catalisadores

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/06/2024 - 16:48 Para compartilhar:

O bitcoin recuou nesta sexta-feira e caía perto de 6% no agregado semanal, enquanto dá continuidade a seu movimento de correção após a alta dos últimos meses. Nesta semana, investidores aguardaram por novos direcionamentos sobre a política monetária nos Estados Unidos, mas o comportamento dos últimos dias foi lateralizado, em meio a um período de vácuo de catalisadores.

Às 16h30 (de Brasília), o bitcoin caía 1,98%, a US$ 60.274,80, e o ethereum também recuava 1,98%, a US$ 3.375,74, segundo a Binance. Na semana, o bitcoin caiu 5,8%, e o ethereum regrediu 3,84%.

Para o diretor regional da Coinbase para as Américas, Flávio Plein, “o mercado cripto fechou a semana em modo de espera, observando os potenciais impactos vindos do mercado americano, como a divulgação de dados sobre a inflação, cortes nas taxas de juros e as eleições”.

Em relatório semanal, a Coinbase destacou que fatores como a venda de bitcoin pelos governos dos EUA e da Alemanha pesaram sobre os preços da maior criptomoeda do mundo, além de um novo fluxo de saída dos ETFs de bitcoin à vista, que contribuíram para o recuo de quase 6% na semana. Para o mês que se inicia, a corretora cripto afirma que há certo grau de otimismo, devido à sazonalidade positiva e a uma melhora esperada na liquidez.