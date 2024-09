Criptomoedas: bitcoin oscila positivamente após corte de juros pelo Fed

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/09/2024 - 17:09 Para compartilhar:

O bitcoin registrou alguma oscilação positiva na tarde desta quarta-feira, após o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) anunciar corte de juros de 0,5 ponto porcentual. Não obstante, mostrava alguma dificuldade para reverter o viés negativo presente durante todo o dia.

O bitcoin subia 0,07% nas últimas 24 horas até 16h15, a US$ 60.700,00, segundo a Binance. Na máxima em 24 horas, a criptomoeda tocou US$ 61.318,60. O ethereum, por sua vez, recuava de 0,79%, a US$ 2.336,00 no mesmo intervalo.

Depois de operar no campo negativo e perder o patamar dos US$ 60 mil nas últimas horas, enquanto investidores se protegiam antes da decisão do Fed, a expectativa por corte de 0,5 ponto porcentual trouxe algum suporte para o bitcoin, que ficou perto de zerar suas perdas nas últimas 24 horas. Mas o ativo tinha dificuldades para se firmar no campo positivo.

Fábio Plein, diretor regional da Coinbase para as Américas, diz que, ainda que cortes nas taxas de juros possam indicar ambiente favorável a ativos considerados de risco, a redução de 50 pontos-base pelo Fed pode ser vista pelo mercado como drástica e sinalizar preocupações com uma recessão iminente, o que pode ter impacto negativo nos preços.

Ademais, o executivo espera que outros fatores influenciem positiva ou negativamente na performance do mercado nos próximos meses, como as eleições presidenciais americanas, fluxos de capital institucional em direção a ETFs de BTC e ETH e até mesmo o fim da sazonalidade dos meses de agosto e setembro, períodos historicamente de baixa para o setor.

*Com Dow Jones Newswires