Criptomoedas: bitcoin oscila perto da estabilidade, mas segue acima de US$ 70 mil, com Fed

Estadão Conteúdo 06/06/2024 - 16:50

O bitcoin recuava levemente no pregão desta quinta-feira, 6, mas ainda acima dos US$ 70 mil e próximo de renovar recorde, enquanto investidores se aproveitam do ímpeto renovado por cortes de juros nos Estados Unidos.

Às 16h40 (de Brasília), o bitcoin caía 0,26%, a US$ 70.995,58, e o ethereum recuava 0,52%, a US$ 3.821,91, de acordo com a Binance.

Segundo a gestora Navellier, “criptomoedas também gostam de cortes de juros”, e o aumento de expectativas por dois cortes pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em 2024 foi benéfico ao bitcoin. Há expectativa pela divulgação da leitura de maio do relatório de emprego dos EUA, o payroll.

Nesta quinta, no Brasil, o diretor de Regulação do Banco Central, Otavio Damaso, afirmou que a regulamentação do mercado de criptoativos e de prestadores de serviços de ativos virtuais deve ocorrer até o fim deste ano ou início do ano que vem.

Nos Estados Unidos, o JPMorgan afirmou em relatório que a demora da Securities and Exchange Comission (SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) em aprovar o lançamento dos ETFs de ethereum mostra que a regulação do mercado cripto americano caminha em uma direção que não favorece criptomoedas e bancos que se envolvem com estes ativos.

*Com informações da Dow Jones Newswires