Criptomoedas: bitcoin oscila entre ganhos e perdas, limitado por incertezas sobre juros nos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/02/2024 - 17:30 Para compartilhar:

O bitcoin oscilou entre ganhos e perdas nesta sexta-feira, 16, à medida que os sinais de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) deve demorar um pouco mais para cortar juros limitaram o ímpeto que a criptomoeda vinha exibindo. O mercado também digeriu o balanço trimestral da Coinbase, que mostrou lucro pela primeira vez em quase dois anos.

Por volta das 17h10 (de Brasília), o bitcoin caía 0,57%, a US$ 51.736,16, enquanto o ethereum recuava 1,49%, a US$ 2.780,04, de acordo com a Binance.

Investidores consolidam a aposta de que o Fed será mais cauteloso no processo de relaxamento monetário, em uma semana que trouxe surpresas em leituras de inflação ao consumidor e ao produtor.

O cenário induziu um clima de cautela nas mesas de operações, o que tirou o gás que catapultou os criptoativos em sessões recentes, na esteira da aprovação dos ETFs cripto nos EUA e na expectativa para o seu próximo ‘halving’.

O processo consiste na redução pela metade da recompensa aos mineradores por bloco minerado, e tem potencial para apoiar a cotação da moeda ao mexer na sua oferta.

“Quando o cripto tem um impulso como este, quem sabe para onde irá a seguir? E isso pode se aplicar em ambas as direções”, afirma o analista Craig Erlam, da Oanda.

Como um sinal deste momento de melhores perspectivas, a corretora de criptomoedas Coinbase Global informou nesta sexta ter apresentado lucro pela primeira vez em quase dois anos no quarto trimestre de 2023.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias