Criptomoedas: bitcoin oscila em mais um pregão de consolidação; Ethereum avança 11% na semana

O bitcoin tem mais um pregão de consolidação nesta sexta-feira, 16, oscilando entre perdas e ganhos. A principal criptomoeda do mercado segue se movendo lateralmente após um forte rali recente, mas permanece acima dos US$ 102 mil, patamar que analistas consideram uma zona de resistência.

Por volta das 15h50 (horário de Brasília), o bitcoin avançava 0,61%, a US$ 103.861,43, com alta acumulada de 0,5% na semana. Já o Ethereum subia 2,23%, cotado a US$ 2.582,40, com expressivo ganho semanal de 10,24%, segundo dados da Binance.

De acordo com Christopher Lewis, da FXEmpire, o movimento atual é de consolidação, e não uma correção, o que ele considera positivo. “Depois de uma alta de cerca de 50% anual, o fato de o preço apenas consolidar em níveis elevados indica sustentação”. Para o analista, o rompimento da resistência em US$ 110 mil abriria espaço para um movimento com projeções que podem alcançar US$ 120 mil.

Matt Hougan, diretor da gestora Bitwise, é ainda mais otimista: ele prevê que o bitcoin pode atingir US$ 200 mil até o fim de 2025, impulsionado por um choque de oferta diante da crescente demanda institucional.

Também anima os investidores a expectativa de avanços regulatórios nos EUA. O projeto Genius Act, que tramita no Congresso americano, busca estabelecer regras para as stablecoins – criptos lastreadas em moedas fiduciárias. A votação no Senado está prevista para a próxima semana. “Se aprovado, o projeto pode atrair capital e acelerar a adoção no setor”, afirma Jonathan Rose, CEO da BlockTrust IRA.

Apesar do otimismo, investidores mantêm cautela diante do cenário global. Embora EUA e China tenham acordado suspender parte das tarifas por 90 dias, o analista Richard Hunter, da Interactive Investor, alerta que o impasse comercial ainda está longe de uma resolução definitiva.

No setor corporativo, a Coinbase, maior exchange cripto dos EUA, confirmou que hackers roubaram dados de clientes e fizeram pedidos de resgate.

*Com informações da Dow Jones Newswires