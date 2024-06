Criptomoedas: Bitcoin opera perto da estabilidade, com vendas de ETF no radar

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/06/2024 - 17:06 Para compartilhar:

O Bitcoin operou perto da estabilidade nesta sessão, com um renovado volume de vendas de índices de fundo (ETF, na sigla em inglês) da criptomoeda. O movimento ocorre ainda em data que marca os dois meses do seu quarto movimento conhecido como “halving”.

Pouco depois das 16h26 (de Brasília), o bitcoin subia 0,14%, a US$ 64.949,99, enquanto o ether recuava 0,82%, a US$ 3.519,38, de acordo com a Binance.

“O impulso mais recente mostra que os bearish nas criptomoedas estão no controle. Isso é um tanto surpreendente, dada a impressionante renovação dos máximos históricos dos índices Nasdaq e S&P 500”, escreveu Alex Kuptsikevich, analista de mercado sênior da FxPro.

Os ETFs Spot Bitcoin registraram saídas de quase US$ 300 milhões até agora esta semana, de acordo com a empresa de dados criptográficos Coinglass. As criptomoedas foram prejudicadas por rendimentos relativamente elevados das obrigações, à medida que o mercado reduz as expectativas de cortes nas taxas de juro por parte do Federal Reserve (Fed).

Sebastián Serrano, CEO e cofundador da Ripio, aponta que o mercado cripto passa por momentos bullish que desencadeiam o Fomo (Fear of Missing Out ou “medo de ficar de fora”) e momentos bearish que desencadeiam o FUD (Fear, Uncertainty, Doubt ou “medo, incerteza, dúvidas”). “Quando o preço do Bitcoin sobe, ele desperta o desejo em mais pessoas de comprar e, quando cai drasticamente, muitos começam a duvidar de suas decisões, ficam com medo do que pode acontecer e vendem, não importando se o preço está mais baixo”, explica.

No médio prazo, ele aponta que análises sugerem que o efeito bola de neve da combinação do halving e a aprovação do ETF à vista, com o choque crítico entre a diminuição da oferta e o aumento da demanda levarão os preços a uma faixa entre US$ 100.000 e US$ 175.000 em meados de 2025.

*Com informações Dow Jones Newswires.