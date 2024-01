Criptomoedas: bitcoin opera perto da estabilidade, com expectativa para ETF

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/01/2024 - 18:16 Para compartilhar:

O bitcoin operava praticamente estável no fim da tarde desta terça-feira, depois de ontem ter avançado 5% à marca de US$ 47 mil. Os investidores operam na expectativa para a aprovação de ETF cripto nos Estados Unidos pela Securities and Exchange Commission (SEC, a Comissão de Valores Mobiliários americana), que parece cada vez mais iminente.

A MB Research disse que isso deverá acontecer entre hoje e amanhã. “Caso a aprovação se oficialize, teremos novamente um dia muito positivo para o bitcoin”, disse a consultoria em nota a clientes.

A diretoria da SEC, entretanto, fez hoje um alerta no sentido de conter os ânimos. “Se você está considerando um investimento envolvendo criptoativos, seja cauteloso”, escreveu o presidente da SEC, Gary Gensler, em publicação no X (antigo Twitter). “Criptoativos podem ser vendidos como novas oportunidades, mas há sérios riscos envolvidos.”

Por volta das 17h30 (de Brasília), o bitcoin caía 0,32%, a US$ 46.873,11 (R$ 230.001,66). A ethereum, por sua vez, recuava 3,57%, a US$ 2.272,74 (R$ 11.152,11), ante alta de 4% ontem.

