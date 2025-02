Criptomoedas: bitcoin opera em queda, de olho em postura de cautela do Fed e em véspera de CPI

O bitcoin operou em queda nesta terça-feira, 11, e devolveu os ganhos registrados na última sessão, enquanto os investidores digerem o depoimento semestral do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, ao Congresso dos Estados Unidos, que sinalizou uma abordagem mais cautelosa pelo BC americano para as taxas de juros. Ainda, o mercado espera a leitura do Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA, que acontece amanhã.

Por volta das 17h05 (de Brasília), o bitcoin era negociado em queda de 1,12%, a US$ 96.146,96, segundo a Binance. Já o Ethereum recuava 2,96%, a US$ 2.592,78.

De acordo com a Capital Economics, Powell manteve uma postura de cautela e deu pouca indicação de cortes nas taxas de juros pelo BC americano, o que costuma pressionar as negociações do bitcoin. Ainda, para o ING, o depoimento do presidente do Fed sugere apenas duas reduções nas taxas de juros a partir do segundo semestre de 2025.

Segundo o Bitybank, investidores de criptomoedas acompanham a divulgação do CPI e de outros dados que ajudam a compreender a dinâmica da economia americana. Para o banco, é esperada uma alta volatilidade nas negociações de cripto, à medida que os investidores avaliam os impactos das decisões econômicas globais e os avanços tecnológicos nas principais redes blockchain.

Por outro lado, durante o dia, notícias forneceram certo apoio ao bitcoin. Nas redes sociais, traders circularam a informação de que a Securities and Exchange Comission (SEC) dos EUA pediu a um tribunal para que pausasse o caso contra a Binance, ressaltando uma abordagem de apoio às criptomoedas pela administração do presidente americano, Donald Trump. A Bloomberg também noticiou que grandes bancos de Wall Street estão planejando como ganhar mais negócios com as moedas digitais.