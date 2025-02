Criptomoedas: bitcoin opera em alta, em sessão volátil, observando medidas tarifárias de Trump

O bitcoin operou em alta nesta segunda-feira, 3, em uma sessão volátil na qual as perspectivas para uma eventual guerra comercial entre os Estados Unidos e seus parceiros comerciais dominou as atenções. O ativo chegou a cair fortemente com os anúncios do presidente Donald Trump sobre tarifas a Canadá, México e China, mas as cotações ganharam força com o diálogo do republicano com a presidente do México, Claudia Sheinbaum, quando ambos anunciaram uma trégua no tema.

Já o ethereum, que vinha de um tombo ainda maior, superior a 12%, reduziu suas perdas com o movimento, mas, ainda assim, seguia em baixa.

Pouco antes das 17 horas (de Brasília), o bitcoin subia 2,82%, a US$ 101.283,01, segundo a Binance. Já o ethereum tinha queda de 8,11%, a US$ 2.732,49.

As criptomoedas despencaram depois que Trump impôs tarifas de 25% ao Canadá e ao México e taxas de 10% à China no sábado. O Canadá anunciou tarifas retaliatórias de 25% sobre os EUA na segunda-feira, enquanto a China disse que tomaria “contramedidas necessárias” e que apresentaria uma queixa à Organização Mundial do Comércio (OMC). “Este é o único setor que negocia 24 horas por dia, sete dias por semana, o que significa que os participantes do mercado têm um veículo para se livrar do risco”, disse David Morrison, analista da Trade Nation.

A queda nos preços dos ativos digitais faz parte de um padrão mais amplo: embora os tokens tenham disparado depois que Trump venceu as eleições presidenciais em 5 de novembro, eles têm sido negociados praticamente em conjunto com as ações desde que ele assumiu o cargo no mês passado. O “desempenho recente do Bitcoin destaca a crescente sensibilidade aos eventos econômicos globais”, disse Ryan Lee, analista da Bitget Research. “A reação atual ressalta como as tensões geopolíticas e as decisões políticas estão moldando cada vez mais a dinâmica do mercado de criptomoedas”.

De acordo com Ana de Mattos, analista técnica e trader parceira da Ripio, após atingir a máxima de US$ 3.437 em 31 de janeiro, o preço do Ethereum iniciou um spike de baixa e atingiu a mínima de US$ 2.124. Essa faixa de preço não era revisitada desde agosto de 2024. O movimento abrupto de baixa trouxe uma desvalorização de 38% ao preço do Ether.

Segundo a Reuters, as entidades por trás da criptomoeda de Trump acumularam perto de US$ 100 milhões em taxas de negociação em menos de duas semanas, de acordo com estimativas de três empresas de análise de blockchain, um grande ganho inesperado de um empreendimento que viu dezenas de milhares de pequenos comerciantes perderem dinheiro.

Já a Índia está revendo sua posição em relação às criptomoedas devido à mudança de atitude em relação ao ativo virtual em outros países, disse um alto funcionário do governo à Reuters.

A revisão pode atrasar ainda mais a publicação de um documento de discussão sobre criptomoedas com lançamento previsto para setembro de 2024.