Criptomoedas: bitcoin opera em alta com falas de Bessent e de olho em Fed e BoK

O bitcoin operava em alta no fim da tarde desta segunda-feira, 17, com investidores de olho na decisão da taxa de juro pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), que será anunciada nesta quarta-feira. O mercado de risco também digere falas de ontem do secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, que afirmou não haver “garantias” de que o país passará ileso, sem uma recessão econômica.

Por volta das 15h55 (horário de Brasília), o bitcoin subia 1,02%, cotado a US$ 84.507,06, enquanto o ethereum avançava 2,85%, sendo negociado a US$ 1.947,87, segundo a Binance.

Em entrevista à NBC News, Bessent destacou que não está preocupado com a recente queda que apagou trilhões de dólares do mercado acionário. “Estou no ramo de investimentos há 35 anos e posso afirmar que correções são saudáveis. Elas são normais.”

Pela manhã, o CEO da Strategy, Michael Saylor, revelou que a empresa adquiriu 130 bitcoins por cerca de US$ 10,7 milhões, ou US$ 82.891 cada. Com essa compra, a Strategy agora detém 499.226 bitcoins, que totalizaram um investimento de US$ 33,1 bilhões, ou US$ 66.360 por unidade da criptomoeda.

Os contratos futuros de Solana começaram a ser negociados hoje na Chicago Mercantile Exchange (CME). A introdução desses contratos oferece aos investidores a possibilidade de especular sobre o preço futuro da criptomoeda.

Nas redes sociais, traders repercutiram a decisão do Banco da Coreia (BoK, na sigla em inglês) de descartar, ontem, a inclusão do bitcoin em suas reservas de câmbio. Segundo a Yonhap, a autoridade monetária coreana justificou a decisão com base na alta volatilidade do bitcoin, o que poderia aumentar os custos de transações e representar um risco para suas reservas.

Para Ana de Mattos, analista técnica da Ripio, se o bitcoin mantiver a “força compradora”, a criptomoeda pode testar a resistência de US$ 88.620. Caso essa barreira seja superada, o próximo alvo de médio prazo seria a faixa de US$ 94.840. No entanto, se não conseguir ultrapassar essas resistências, o bitcoin pode buscar suportes em US$ 79.700 e US$ 75.900.