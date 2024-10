Criptomoedas: bitcoin opera acima dos US$ 66 mil com eleição americana no radar

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/10/2024 - 16:48 Para compartilhar:

O bitcoin apresentava alta firme nesta segunda-feira, 14, operando acima dos US$ 66 mil nas máximas, seguindo o apetite por risco visto nas bolsas americanas e enquanto investidores analisavam o cenário eleitoral nos Estados Unidos e promessas de mais estímulos pelo governo chinês.

O bitcoin subia 5,57% nas últimas 24 horas até 16h20, a US$ 66.009,00, segundo a Binance. Na máxima em 24 horas, a criptomoeda tocou US$ 66.299,93. O ethereum, por sua vez, tinha ganhos de 7,35%, a US$ 2.629,81 no mesmo intervalo.

As criptomoedas iniciaram a semana com ganhos firmes, se aproveitando do apetite por risco visto nas bolsas de Nova York e conforme plataformas de aposta como a Polymarket apontam um avanço recente nas chances do candidato republicano Donald Trump, tido como defensor das moedas digitais, de vencer a eleição de novembro contra sua opositora Kamala Harris, do partido democrata.

Hoje, Harris também acenou ao segmento. Em documento com novas propostas para impulsionar a liberdade dos negros, a vice-presidente dos EUA disse que pretende apoiar uma estrutura regulatória para criptomoedas e outros ativos digitais. Investidores analisaram ainda a coletiva de imprensa do ministro das Finanças da China, Lan Fo’an, que prometeu medidas significativas para resolver as dívidas dos governos locais do país.

Ana de Mattos, analista técnica e trader parceira da Ripio, nota que, após recuar no início do mês para o patamar dos US$ 58.830, o preço do bitcoin iniciou um forte rali de alta e retomou o patamar dos US$ 65 mil. “Se houver continuidade da alta, o preço da principal criptomoeda do mercado poderá atingir a região de liquidez dos US$ 68.390 como alvo de médio prazo.”