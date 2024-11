Criptomoedas: bitcoin fecha em alta moderada após perder fôlego ao se aproximar de US$ 100 mil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/11/2024 - 17:43 Para compartilhar:

O bitcoin registrava alta moderada, após perder ímpeto e retroceder da máxima, enquanto segue em sua aproximação da marca simbólica dos US$ 100 mil. Além do entusiasmo com a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, o mercado contou nesta semana com um novo catalisador para as altas, o lançamento de listagens de opções em ETFs de bitcoin por algumas importantes corretoras.

Pouco antes das 17h (de Brasília), o bitcoin subia 0,40%, a US$ 93.900,83, enquanto o ether recuava 2,38%, a US$ 3.055,65, de acordo com a Binance. Na máxima intradiária até esse horário, o bitcoin tocou US$ 99.588,01.

A Cboe Global Markets planeja lançar opções de índices vinculadas ao preço do ativo à vista com liquidação financeira em dinheiro. A partir de 2 de dezembro, a bolsa apresentará o Cboe Bitcoin U.S. ETF Index (CBTX) para oferecer uma nova maneira de acesso à exposição ao bitcoin por meio de opções. Nesta semana, o lançamento das negociações de opções pela iShares Bitcoin Trust teve forte movimentação.

“Acreditamos que essa forte ação do preço foi apoiada por um conjunto de fatores que inclui a listagem de opções em ETFs de bitcoin à vista dos EUA, a possibilidade de uma reserva estratégica de bitcoin por parte do governo americano e anúncios relacionados aos setores corporativo e legislativo”, resumiu Fábio Plein, diretor regional para as Américas da Coinbase. “Somados ao grande fluxo de ETFs recente, o crescente valor de mercado das stablecoins e os prováveis futuros avanços regulatórios, esse conjunto de fatores reforça nossas expectativas positivas para o setor nos próximos meses”, completou.

Na avaliação de Ana de Mattos, analista técnica e operadora parceira da Ripio, se houver continuidade da alta, o preço do Bitcoin poderá atingir a marca dos US$ 100.000 a US$ 105.000. “Apesar do entusiasmo em torno dos investidores institucionais e também do varejo, estamos em um momento de descoberta de preços – e isso torna as negociações arriscadas”, ponderou. Por outro lado, quando ocorrer correção, os suportes estão localizados em torno de US$ 91.200 e US$ 80.400, avaliou.