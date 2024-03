Criptomoedas: bitcoin estende rali e ultrapassa US$ 67 mil, aproximando-se de máxima histórica

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/03/2024 - 17:52 Para compartilhar:

O bitcoin ultrapassou a marca de US$ 67 mil na sessão desta segunda-feira, 4, estendendo o rali impulsionado por fluxos de entrada nos ETFs cripto nos Estados Unidos e expectativas para o próximo halving. A criptomoeda se aproxima cada vez mais da sua máxima histórica alcançada em novembro de 2021, de US$ 68.789,63, segundo a Binance.

O analista Aditya Das, do grupo de pesquisa Brave New Coin, acredita que a moeda parece estar a caminho de desafiar novas máximas históricas acima de US$ 69 mil em breve. “Em várias ocasiões na semana passada, o preço saltou vários pontos porcentuais em minutos”, destacou.

Para o analista Gabe Parker, da Galaxy, a valorização é a culminação do aumento da confiança no ativo entre investidores, plataformas e instituições nos EUA.

“O maior acesso aos ETFs em bitcoin à vista para gestores de patrimônio e consultores financeiros nos EUA contribuirá inevitavelmente para a aceleração dos fluxos líquidos”, comentou ele.

Às 17h03 (de Brasília), o bitcoin subia 7,45%, aos US$ 67.349,99 (R$ 333.294,90), e o ethereum avançava 3,76%, a US$ 3.592,74 (R$ 17.779,39), de acordo com a Binance.

*Com informações da Dow Jones Newswires

