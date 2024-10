Criptomoedas: bitcoin estende queda pressionado por Oriente Médio e PMI de serviços nos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/10/2024 - 16:55 Para compartilhar:

O bitcoin ampliava perdas recentes nesta quinta-feira, na esteira do aumento de tensões no Oriente Médio e após o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de serviços dos Estados Unidos superar expectativa, ampliando a possibilidade de o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) cortar juros de forma mais branda.

O bitcoin recuava 0,68% nas últimas 24 horas até 16h30, a US$ 60.681,18, segundo a Binance. Na máxima em 24 horas, a criptomoeda tocou US$ 61.456,19. O ethereum, por sua vez, tinha perdas de 1,57%, a US$ 2.344,19 no mesmo intervalo.

O bitcoin vem acumulando perdas firmes nos últimos dias, diante de dúvidas sobre o ritmo do ciclo de afrouxamento monetário do Fed e das hostilidades entre Irã e Israel – o que aumenta a aversão ao risco. Joe Biden, presidente dos EUA, disse que existe uma discussão para definir se o país apoiará um ataque de Israel contra instalações petrolíferas do Irã, em conversa com jornalistas nesta quinta-feira.