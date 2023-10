Criptomoedas: bitcoin e ethereum têm alta de cerca de 3%, na esteira de otimismo com ETF

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/10/2023 - 16:54 Para compartilhar:

O bitcoin e o ethereum subiam ao redor de 3% perto do horário de fechamento dos mercados em Nova York nesta sexta-feira, 20, com o otimismo gerado pela iminente aprovação de ETFs em cripto pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).

Segundo o analista da Titanium Asset, Thiago Rigo, uma série de eventos envolvendo a SEC tem dado a entender que o órgão regulador está assumindo postura mais moderada ante criptoativos já bem estabelecidos, o que “apaga uma grande dor de cabeça dos investidores”.

Ele pondera que ainda é preciso descobrir se essa postura será a mesma para com moedas menores, como Polygon e Cardano. Porém, indica que a simples aprovação de um ETF pode motivar a próxima grande subida do bitcoin, mesmo com as taxas de juros dos EUA em níveis restritivos, o que prejudica ativos de risco.

Conor Ryder, chefe de pesquisa e dados do grupo blockchain Ethena Labs, afirma que já é certo que, eventualmente, a SEC vai ceder no caso do ETF, porém, as incertezas políticas podem prejudicar a alta do bitcoin, que sofre para se manter no patamar de US$ 30.000, depois de ultrapassar a marca simbólica nas máximas intraday.

Às 16h30 (de Brasília), o bitcoin avançava 3,26%, a US$ 29.480,67 (R$ 148.441,07), segundo a Binance. Já o ethereum, por sua vez, subia 2,84%, a US$ 1.608,55 (R$ 8.099,37).

*Com informações da Dow Jones Newswires

