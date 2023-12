Criptomoedas: bitcoin e ethereum sobem, na expectativa por ETF cripto e corte de juros do Fed

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/12/2023 - 17:54 Para compartilhar:

O bitcoin subiu mais de 2% nesta sexta-feira, se aproximando do nível de US$ 40 mil, enquanto investidores acompanham o avanço das negociações em torno do lançamento de fundo ETF cripto nos EUA. A perspectiva cada vez mais forte de que o início do ciclo de relaxamento monetário do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) está perto de começar também impulsiona as negociações.

A Securities and Exchange Commission (SEC, Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos) se reuniu com Grayscale, BlackRock e Nasdaq nesta semana para conversar sobre os pedidos de autorização para lançamento de ETF em bitcoin, segundo reportou a CNBC. Há expectativas de que um fundo desse tipo poderá abrir a porta para um público investidor muito mais amplo.

O Julius Baer observa ainda que os fundamentos do mercado de criptoativos também estão acelerando.

“Os volumes de negociação aumentaram e a atividade das redes também”, afirmou o banco em nota a clientes.

Por volta das 17h10 (de Brasília), o bitcoin se valorizava 2,64%, a US$ $38,725.37 (R$ 188.960,44). O ethereum subia 2,40%, a US$ 2.089,91 (R$ 10.197,72). As cotações são da Binance.

*Com informações da Dow Jones Newswires

