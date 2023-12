Criptomoedas: bitcoin e ethereum sobem, na expectativa de cortes de juros de BCs

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/12/2023 - 17:28 Para compartilhar:

O bitcoin e o ethereum subiram no pregão desta quinta-feira, acompanhando expectativas de que as principais economias deverão iniciar os cortes de juros em breve, após manutenção de taxas de bancos centrais como Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Banco Central Europeu (BCE) e Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês).

André Franco, analista chefe do MB, ainda chama atenção para as expectativas de que o Federal Reserve deverá reduzir sua taxa básica, mas destaca que tanto o bitcoin quanto o ethereum não operam com o mesmo impulso da quarta-feira. Ainda, Franco destaca que uma “mudança na estrutura do ETF de bitcoin à vista proposto pela BlackRock, cujo pedido está sob análise da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês), pode abrir a porta do novo produto para bancos de Wall Street”.

Segundo a CoinDesk, em relatório o JP Morgan prevê que o ethereum poderia superar o bitcoin em 2024, visto que os catalisadores já estariam incorporados ao bitcoin. Entretanto, o documento alerta que ainda é cedo “para se animar”, também mostrando ceticismo em relação à reação do mercado com a aprovação do fundo ETF.

Falando sobre criptomoedas, a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, alerta que a adoção elevada de criptoativos pode enfraquecer a estabilidade macrofinanceira, enfraquecer a transmissão da política monetária e desestabilizar a sustentabilidade fiscal.

Por volta de 17h30 (de Brasília), o bitcoin subia 0,80%, a US$ 43.025,08 (R$ 210.418,45), segundo a Binance. Já a ethereum, por sua vez, avançava 1,59%, a US$ 2.289,08 (R$ 11.194,97).

