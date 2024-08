Criptomoedas: bitcoin e ethereum sobem, de olho em cortes de juros do Fed

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/08/2024 - 17:15 Para compartilhar:

O bitcoin e o ethereum operam alta nesta sexta-feira, 16, refletindo clima positivo do mercado de criptomoedas, à medida que investidores consolidam expectativas por cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Entretanto, o bitcoin amarga perdas de mais de 1% na semana.

O bitcoin subia 4,4%, a US$ 59.701,02 nas últimas 24 horas até perto das 17h00 (de Brasília), segundo a Binance. O ethereum avançava 1,73%, a US$ 2.619,20 no mesmo intervalo. Na variação semanal, o bitcoin caiu 0,85%, enquanto o ethereum subiu 1,08%.

Apesar de quebrar duas sessões consecutivas de queda, os ganhos robustos do bitcoin nesta sexta-feira não foram suficientes para aparar as perdas registradas na semana. O mercado de criptomoedas permanece operando em volatilidade, com investidores sensíveis a sinais macroeconômicos dos EUA, a maior economia do planeta.

Nesta sexta, dados de construções e de sentimento econômico do consumidor dos EUA consolidaram perspectivas de início do relaxamento monetário pelo Fed em setembro e voltaram a ampliar apostas por uma redução acumulada mais intensa até o fim de 2024, segundo ferramenta do CME Group.

Para a Capital Economics, todo o conjunto de dados americanos lançados nesta semana são consistentes com um pouso suave da economia dos EUA e mostram que as preocupações de recessão eram “exageradas”. A consultoria britânica argumenta que o desempenho mais fraco de produção industrial e construções de moradias iniciadas pode ser explicado por efeitos sazonais do Furacão Beryl.

Já a Oxford Economics pondera que o sentimento do consumidor americano, medido pela Universidade de Michigan, deve ter um alívio ainda maior nos próximos meses, mas alerta que as eleições presidenciais dos EUA podem trazer mais volatilidade para o índice.