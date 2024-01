Criptomoedas: bitcoin e ethereum sobem cerca de 1%, em ajustes após aprovação de ETF

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/01/2024 - 17:34 Para compartilhar:

O bitcoin e o ethereum registram alta no fim da tarde desta segunda-feira, 15, em dia em que a liquidez geralmente é reduzida devido ao feriado dos Estados Unidos e com investidores reajustando suas carteiras após os ânimos da aprovação do fundo de índice (ETF) do bitcoin à vista.

Na visão de André Franco, head de Research do MB, o bitcoin é influenciado pela “ressaca do mercado” após o fim de semana, visto que a maioria dos ganhos da criptomoeda ocorreu logo após a aprovação do ETF – quando o bitcoin chegou a operar a US$ 49 mil. “Agora é muito mais uma questão de médio prazo para o preço reagir positivamente. No curto prazo, fica um cenário não tão positivo”, avalia.

Já Noelle Acheson, comentarista do Crypto is Now, a desaceleração do bitcoin desde o início das negociações dos ETFs está despertando preocupações de que talvez a listagem do fundo tenha marcado o “pico” da moeda digital, assim como ocorreu em outros eventos importantes do mercado de criptografia.

Às 17h30 (de Brasília), o bitcoin avançava 0,92%, a US$ 43.110,73(R$ 209.768,19), segundo a Binance. Já a ethereum, por sua vez, subia 1,0%, a US$ 2.538,32 (R$ 12.350,96).

