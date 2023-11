Criptomoedas: bitcoin e ethereum recuam, prejudicados por turbulências com Binance

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/11/2023 - 17:39 Para compartilhar:

As principais criptomoedas do mundo acumulavam baixas nesta segunda-feira, 27, perto do horário dos fechamentos das bolsas de Nova York, em meio ao sentimento prejudicado do setor de cripto após a Binance, maior bolsa de criptomoedas do mundo, reconhecer que cometeu irregularidades nos EUA e fechar um acordo com a Justiça americana para pagar uma multa de US$ 4,3 bilhões e responder legalmente às acusações em solo americano.

Segundo a Binance, por volta das 17h30 (de Brasília), o bitcoin caía 1,27%, a US$ 36.901,63, enquanto o ethereum recuava 2,82%, a US$ 1.993,17.

Nesta segunda-feira, as criptos também acompanharam o humor das bolsas de Nova York, que operaram com viés de queda até as 17h30.

Investidores também se mantém atentos à divulgação de dados sobre a economia americana ao longo da semana. Na quarta-feira, o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) divulga seu “Livro Bege”, e na quinta-feira será divulgado o índice de preços de gastos com consumo (PCE).

“A incapacidade de aproveitar o avanço do final da semana passada causou uma pressão moderada sobre os preços”, disse Alex Kuptsikevich, analista da corretora FxPro. O bitcoin começa a enfrentar resistência após o rali recente devido à euforia com a regulação de um possível ETF em cripto. A moeda, que ficou acima de US$ 38 mil na semana passada, agora briga para permanecer acima dos US$ 37 mil.

*Com informações da Dow Jones Newswires

