Criptomoedas: bitcoin e ethereum operam sem direção, corrigindo ganhos recentes

O bitcoin e o ethereum operam sem direção única nesta quarta-feira, corrigindo levemente os fortes ganhos recentes. Analistas observam que ainda rondam expectativas de aprovação dos ETFs do ethereum e de redução nos juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Por volta das 16h10 (de Brasília), o bitcoin caía 0,23%, a US$ 69.369,42, enquanto o ethereum tinha alta marginal de 0,01%, a US$ 3.729,91.

As criptomoedas tiveram impulso limitado neste pregão e oscilaram entre perdas e ganhos modestos, após três altas consecutivas na última semana.

Analista de Ativos Digitais do Julius Baer, Manuel Villegas observa que o setor recebeu apoio de uma série de fatores: divulgação de participações em ativos digitais de investidores institucionais, nos fluxos de entrada em ETFs de bitcoin e possível aprovação dos ETFs à vista de ethereum nos EUA.

Cinco possíveis emissores de produtos de ETF de ethereum apresentaram recentemente registros alterados, entre eles a VanEck e a ARK 21Shares, ampliando a especulação de aprovação pela Securities and Exchange Commission (SEC, a CVM dos EUA) até o final desta semana.

Outro ponto levantado por Villegas são as expectativas de redução nos juros do Fed em 2024, o que “deve se traduzir em apoio geral para ativos digitais”. No entanto, ata divulgada hoje pelo BC americano indica que os dirigentes esperam um período mais prolongado de aperto monetário e não excluem possibilidade de novas altas de juros. Após a publicação, o mercado reduziu a precificação de redução das taxas para apenas um corte de 25 pontos-base (pb) em 2024, segundo o CME Group.

Esta quarta-feira, 22 de maio, também marca o “Bitcoin Pizza Day” – celebração da primeira transação financeira da criptomoeda, quando 10 mil bitcoins foram trocados por duas pizzas. Após 14 anos, 10 mil bitcoins valem em torno de US$ 700,6 milhões, ou aproximadamente R$ 3,6 bilhões nas cotações atuais.

Analista Técnica e Trader Parceira da Ripio, Ana de Mattos comenta que a data simboliza o poder de “transformação” da moeda digital, que valorizou significativamente desde então graças aos efeitos do reconhecimento institucional, adoção como meio de pagamento, evolução tecnológica e melhorias de segurança e privacidade. “Essas inovações demonstram a capacidade do bitcoin de se adaptar e atender às novas demandas do mercado”, aponta Mattos.

Especialista de Cripto na Bitso, Daniel González projeta que o preço do bitcoin tem tendência de maior valorização a longo prazo, considerando os recordes recentes e o histórico dos últimos halvings.

*Com informações da Dow Jones Newswires