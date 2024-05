Criptomoedas: bitcoin e ethereum operam sem direção, ante ponderações sobre aprovação de ETFs

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/05/2024 - 16:52 Para compartilhar:

O bitcoin e o ethereum operam sem direção nesta sexta-feira, conforme o mercado pondera sobre o futuro dos ETFs de criptoativos. No entanto, o ethereum saltou mais de 20% na variação semanal e pode ir alcançar novos níveis de suporte, segundo especialistas.

Por volta das 16h30 (de Brasília), o bitcoin subia 2,77%, a US$ 68.993,72, e subia 3,35% na semana, enquanto o ethereum recuava 1,22%, a US$ 3.729,18, mas tinha alta de 20,83% na semana, de acordo com a Binance.

Amplamente esperada pelo mercado, a aprovação de ETFs de ethereum pela Securities and Exchange Commission (SEC, a CVM dos EUA) deu fôlego para a criptomoeda no início da manhã.

Contudo, o ethereum inverteu sinal e seguiu a baixa do setor cripto, enquanto investidores digeriam a notícia e ponderavam também sobre riscos macroeconômicos, como o afastamento das expectativas de cortes de juros do Federal Reserve (Fed). Para a Navellier, o bitcoin parece ter estabilizado acima de US$ 68 mil e o ethereum deve segurar nível acima de 3,7 mil.

Analistas consultados pela Barron’s apontam que essa volatilidade também pode representar preocupações sobre quanto tempo haverá entre a confirmação da aprovação do ETF e o seu lançamento oficial, com temor de eventual atraso da SEC em liberar a operação dos fundos. Outra possibilidade é o movimento refletir o conceito de “comprar o rumor, vender a notícia” de Wall Street, como ocorreu com os ETFs de bitcoin.

CEO da Ripio, Sebastián Serrano analisa, em nota, que “o mercado parecia já ter dado sua opinião” mesmo antes da aprovação das propostas das empresas solicitantes, antecipando o resultado e impulsionando o ethereum. Serrano lembra que os preços do ethereum podem avançar ainda mais. A Ripio prevê novo nível de suporte da criptomoeda em US$ 4.565.

Autora da newsletter Crypto is Macro Now, Noelle Acheson projeta que os fluxos dos novos ETFs de ethereum devem ser “frustrantes” inicialmente, mas que a importância está na validação oficial dos fundos e seu posicionamento como ativo de investimento “commodity”, com mercados transparentes e líquidos. Acheson pondera que a validação dá segurança aos investidores de que eles não estão violando leis de valores mobiliários e sinalizam que os EUA reconhecem o mercado de criptoativos como “interessantes e grandes o suficiente para merecer consideração”.

*Com informações da Dow Jones Newswires