Criptomoedas: bitcoin e ethereum operam em queda forte, de olho em liquidação de ex-bolsa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/07/2024 - 16:56 Para compartilhar:

O bitcoin e o ethereum operam em queda forte, em meio a rumores sobre movimentações da antiga bolsa de criptomoedas Mt. Gox para distribuir e liquidar US$ 9 bilhões em bitcoins. As preocupações colocam em segundo plano a perspectiva de cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed) nos EUA, diante do enfraquecimento do mercado de trabalho americano.

Às 16h50 (de Brasília), o bitcoin recuava 2,87%, a US$ 56.693,00, enquanto o ethereum caia 5,28%, a US$ 2.949,13, segundo a Binance.

O setor de criptomoedas caiu em bloco nesta sexta-feira, após o surgimento de rumores de que a a Mt. Gox moveu o equivalente a US$ 9 bilhões em bitcoins de fundos para outra carteira, em preparação para distribuí-los para os seus credores. A empresa entrou com um pedido de falência e interrompeu operações em 2014, depois de investidores entrarem com ação legal por perder milhares de bitcoins.

Analistas consultados pelo Wall Street Journal avaliam que os reembolsos da Mt. Gox podem “inundar o mercado” com uma onda de oferta de bitcoins, considerando que a bolsa possuí cerca de 143 mil bitcoins – cerca de 0,7% do total em circulação da criptomoeda. Analista do Julius Baer, Manuel Villegas aponta que mercado opera em forte correção para antecipar as entradas do fluxo de ativos.

Em segundo plano, investidores também digerem o relatório de empregos (payroll) dos EUA, que veio em linha com as expectativas de analistas em junho, mas mostrou revisões significativas para baixo nos números de maio e abril. Embora longe de uma fraqueza preocupante, a perda de impulso deu fôlego para a precificação de cortes de juros do Fed ainda em 2024, segundo economistas consultados pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).

*Com informações da Dow Jones Newswires