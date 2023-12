Criptomoedas: bitcoin e ethereum operam em alta, após Fed animar ativos de risco

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/12/2023 - 17:38 Para compartilhar:

O Bitcoin e o ethereum registraram ganhos nesta quarta-feira, 13, após o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) manter juros inalterados e sinalizar a possibilidade de corte de juros no primeiro semestre do ano que vem.

Após a decisão, o presidente da autoridade monetária, Jerome Powell, afirmou que os juros já chegaram ou estão bem perto de seu pico, apesar de alertar que poderia elevá-los mais uma vez.

Na visão de André Franco, analista chefe do MB, a decisão do BC americano alinhou o discurso de que muito provavelmente teremos corte de juros no ano que vem, o que animou o mercado. “Quanto mais próximo do corte, mais veremos os ativos de risco respondendo positivamente, como o bitcoin.”

Às 17h30 (de Brasília), o bitcoin subia 3,83%, a US$ 42.696,80 (R$ 211.660,84), segundo a Binance. Já o ethereum, por sua vez, operava em alta de 3,41%, a US$ 2.254,67 (R$ 11.177,07).

