Criptomoedas: bitcoin e ethereum estendem ganhos, em busca do próximo suporte técnico

O bitcoin e o ethereum operaram em alta nesta segunda-feira, 20, estendendo ganhos recentes. Analistas apontam que as criptomoedas se aproximam do próximo nível de suporte que pode levar o rali a ganhar força.

Por volta das 16h30 (de Brasília), o bitcoin subia 4,58%, a US$ 69.368,57, enquanto o ethereum ganhava 6,74%, a US$ 3.286,84.

Analista técnica e trader parceira da Ripio, Ana de Mattos aponta que o bitcoin superou a resistência de curto prazo e opera em “lateralização”, o que sugere alta até os níveis de resistência em US$ 70.252. Diretor de comunicação do Bitybank, Israel Buzaym estima que a criptomoeda pode testar a barreira dos US$ 72 mil.

Já o ethereum aproveita um “grande fluxo comprador”, na visão de Mattos, e deve continuar em alta, alcançando resistência técnica nos níveis de US$ 3.340 e US$ 3.650.

No radar, o CEO da Grayscale Investments, Michael Sonnenshein, renunciou ao cargo e será substituído por Peter Mintzberg, em meio ao êxodo de investidores dos fundos ETF de bitcoin da empresa.

Estima-se que mais de US$ 17 bilhões tenham deixado o fundo desde que ele passou a ser negociado em bolsa em janeiro deste ano, segundo o Wall Street Journal, em benefício de outros concorrentes, como a Blackrock.

*Com informações da Dow Jones Newswires