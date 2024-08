Criptomoedas: bitcoin e ethereum caem enquanto investidores aguardam dados de inflação nos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/08/2024 - 17:14 Para compartilhar:

O preço do bitcoin cedia nesta segunda-feira, 12, antes de dados de inflação nos Estados Unidos que podem moldar as expectativas sobre juros pelo Federal Reserve (Fed). Após a forte conexão com o rumo dos ativos no mercado amplo na semana passada, analistas esperam volatilidade das moedas digitais nos próximos dias, a depender da reação aos indicadores macroeconômicos.

O bitcoin cedia 2,89%, a US$ 58.522,77 nas últimas 24 horas até perto das 16h (de Brasília), segundo a Binance. A ethereum retrocedia 0,25%, a US$ 2.632,03 no mesmo intervalo.

O especialista da Bitybank em criptoativos, Julio Andreoni, disse que ainda se espera que o cenário macroeconômico influencie fortemente o mercado de criptoativos nesta semana, como ocorreu na anterior devido ao carry trade da moeda japonesa e à narrativa de uma possível recessão nos Estados Unidos. Com a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês), dependendo dos resultados, pode haver grande volatilidade no mercado, disse o analista em nota. O CPI será divulgado na quarta-feira.

Após a queda do bitcoin no dia 5 de agosto a US$ 49.000 por unidade, o preço da principal criptomoeda do mercado teve uma valorização de 28% e atingiu a máxima de US$ 62.745 no dia 8 de agosto. “Se houver continuidade do movimento de alta, a resistência de curto e médio prazo está nas faixas de preços de US$ 63.600 e US$ 67.380, onde se concentra uma forte região de liquidez”, segundo Ana de Mattos, analista técnica e trader parceira da Ripio, empresa de tecnologia blockchain multiprodutos.