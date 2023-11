Criptomoedas: bitcoin e ethereum caem, em dia de liquidez reduzida por feriado nos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/11/2023 - 17:41 Para compartilhar:

As criptomoedas caíam nesta quinta-feira, 23, no final da tarde, na esteira das notícias envolvendo a maior corretora de cripto do mundo, Binance, em dia de liquidez reduzida por feriado nos Estados Unidos. Investidores seguem monitorando o acordo que envolve multa bilionária da empresa com o Tesouro dos Estados Unidos, e também acompanham a expectativa de fim de alta de juros na maior economia do mundo.

Segundo a Binance, por volta das 17h30 (de Brasília), o bitcoin caía 0,01%, a US$ 37.287,98 (R$ 182.979,58), enquanto o ethereum recuava 0,67%, a US$ 2.063,16 (R$ 10.124,34).

Para Ayron Ferreira, analista chefe da Titanium Asset, o saldo dos últimos acontecimentos envolvendo a Binance é positivo para o cenário dos criptoativos, visto que a corretora aceitou pagar a multa de US$ 3,4 bilhões proposta pelo Departamento do Tesouro dos EUA.

“Isso deixa o mercado ainda mais pronto para crescer nos próximos anos, em uma velocidade menor”, diz ele, que avalia que isso dá maior consistência ao setor.

O analista diz, também, que a ata do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na quarta-feira, apesar de soar hawkish, não foi suficiente para mudar a convicção do mercado de que o ciclo de alta de juros chegou ao fim.

Enquanto isso, o Julius Baer observa o mercado de cripto com um pouco mais de resistência, e pontua que o principal efeito da notícia da Binance foi que quase um bilhão de dólares em ativos de clientes saíram da bolsa.

A corretora é responsável pela maior parte das negociações em cripto do mundo, e 25% dos clientes da Binance são dos Estados Unidos, portanto a retirada da empresa pode dificultar o acesso ao mercado de cripto para milhões de pessoas.

