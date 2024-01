Criptomoedas: bitcoin e ethereum caem, em dia de aversão ao risco no exterior

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/01/2024 - 18:14 Para compartilhar:

O bitcoin e o ethereum operam em queda neste pregão, em dia de aversão ao risco nos mercados após dúvidas sobre quando o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) deverá iniciar o corte de juros dos Estados Unidos, na esteira de dados mais fortes que o esperado da economia americana.

O chefe de pesquisa do MB, André Franco, destaca que o bitcoin já teve queda de cerca de três pontos porcentuais desde seu pico recente.

O analista observa que, olhando dados on-chain – banco de dados públicos das criptomoedas -, houve redução de 56 mil bitcoins por parte dos investidores de longo prazo (LTH), enquanto o ethereum registrou retirada líquida de 37 mil ETH, sugerindo maior pressão de venda.

Já Craig Erlam, da Oanda, destaca que o bitcoin segue em modo corretivo após a aprovação do fundo de índice (ETF) do bitcoin à vista. “Continuamos a ver mínimas no preço, por isso, embora o ímpeto se perca e o ETF seja notícia velha, ainda está a ser negociado num padrão de alta”.

Por volta das 17h30 (de Brasília), o bitcoin recuava 1,45%, a US$ 42.661,96 (R$ 210.494,11), segundo a Binance. Já a ethereum, por sua vez, cedia 2,01%, a US$ 2.534,07 (R$ 12.502,80).

