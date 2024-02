Criptomoedas: bitcoin e ethereum caem, em correção após rali provocado por Nvidia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/02/2024 - 17:37 Para compartilhar:

O bitcoin e a ethereum caíram na sessão desta sexta-feira, 23, em correção após o rali da quinta-feira deflagrado pelo balanço positivo da Nvidia. O apetite por risco hoje é mais moderado, depois da euforia ter impulsionado as criptomoedas.

Os resultados da Nvidia “sem dúvida transformaram o humor de todo o mercado de risco global”, disse o analista Jim Reid, do Deutsche Bank, em nota nesta sexta-feira.

Os preços do Bitcoin dobraram nos últimos seis meses, apoiados pela aprovação dos fundos negociados em bolsa (ETF, na sigla em inglês) em bitcoin à vista nos EUA. Os ganhos no mercado acionário proporcionaram um impulso extra, uma vez que os ativos digitais se beneficiam de um otimismo mais amplo no mercado.

Por volta das 17 horas (de Brasília), o bitcoin caía 0,77%, a US$ 51.108,17 (R$ 255.137,10), e a ethereum recuava 1,34%, a $2.943,27 (R$ 14.693,10), segundo a Binance.

*Com informações da Dow Jones Newswires

