Criptomoedas: bitcoin e ethereum caem, em correção após euforia com aprovação de ETF cripto

O bitcoin e a ethereum se desvalorizaram na sessão desta segunda-feira, 22, em correção depois do frenesi inicial com a aprovação nos Estados Unidos dos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) cripto.

Cofundador da corretora cripto Nexo, Antoni Trenchev aponta que os fluxos de saída do ETF em bitcoin à vista da Grayscale – o Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) – estão extinguindo a euforia com a aprovação regulatória, deixando os investidores em meio a uma “ressaca” de preços. “O destino de curto prazo do Bitcoin depende da extensão e duração das vendas do GBTC (..) e de se os fluxos para os outros 10 ETFs de bitcoin à vista atuam ou não como um contrapeso”, analisou.

Às 17h30 (de Brasília), o bitcoin tinha queda de 3,43%, a US$ 40.303,53 (R$ 200860,70). Já a ethereum, por sua vez, recuava 4,94%, a US$ 2.350,00 (R$ 11.711,69). As cotações são da Binance.

