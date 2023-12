Criptomoedas: bitcoin e ethereum caem e fecham a semana com perdas, mas otimismo persiste

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/12/2023 - 17:43 Para compartilhar:

Os criptoativos tiveram perdas nesta sexta-feira, 15, e recuaram no acumulado da semana, com o bitcoin não conseguindo se sustentar acima dos US$ 44 mil por muito tempo, mas ainda em patamar elevado, em meio ao maior apetite por risco trazido pela perspectiva de cortes de juros precoces.

Por volta das 17h40, (de Brasília), o bitcoin recuava 1,77%, a US$ 42.173,81, segundo a Coinbase. Já o ethereum, por sua vez, caía 2,36%, a US$ 2.240,51. Na variação semanal, as perdas foram de 4,2% e 4,82%, respectivamente.

O bitcoin e o ethereum operaram a maior parte do dia hoje em queda de mais de 1%, com os traders apostando em uma aparente realização de lucros dos investidores, visto que bitcoin acima de US$ 40 mil é um nível bem elevado considerando sua média recente.

Segundo o co-fundador da corretora de ativos digitais Sologenic, Bob Ras, a queda vista nessa semana, porém, pode ser interpretada como algo positivo ao preço do bitcoin, visto que “não está recuando tão substancialmente quanto no passado após grandes altas”, afirma. Segundo ele, essa liquidação de fato abalou o mercado das criptomoedas, mas agora parece se consolidar, com o preço do bitcoin ainda acima dos US$ 40 mil e mantendo um “forte impulso ascendente”.

No noticiário, teve repercussão a notícia de que a SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, rejeitou hoje um pedido da Coinbase para criar um novo conjunto de regras que regeria os mercados de tokens e corretoras. O pedido ficou parado por cerca de um ano, e a corretora chegou a entrar na Justiça para forçar uma resposta do órgão regulador.

