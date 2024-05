Criptomoedas: bitcoin e ethereum caem, diante de ambiente macroeconômico incerto

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/05/2024 - 16:50 Para compartilhar:

O bitcoin e o ethereum operavam em queda no período da tarde desta terça-feira, em meio ao ambiente macroeconômico incerto. No entanto, analistas observam que há espaço para as criptomoedas retomarem seu rali.

Por volta das 16h30 (de Brasília), o bitcoin caía 2,31%, a US$ 61.502,58, enquanto o ethereum recuava 2,01%, a US$ 2.890,84.

Estrategista sênior de Mercados Globais da Marex, Ilan Solot analisa que o ambiente macroeconômico incerto está impactando a narrativa do bitcoin como “ouro digital” e avalia que a criptomoeda parece funcionar melhor como “hedge contra política monetária e fiscal irresponsáveis”.

Solot prevê que o curto prazo será um período difícil para o bitcoin, mas que segue bullish (isto é, vê perspectivas positvas), especialmente considerando os grandes nomes bancários (JPMorgan, UBS, Bank of Montreal, etc) que adotaram os ETFs de bitcoin.

Em relatório trimestral, a analista da Ripio Ana de Mattos reiterou que “o sentimento geral do mercado é que os preços do bitcoin estão estagnados e sem definição”, operando de lado.

Solot acrescenta que o ethereum ainda tem “muito a oferecer” para o setor de criptomoedas por obter o melhor retorno ajustado ao risco para investidores de médio e longo prazo. O estrategista da Marex ainda nota que a crescente disputa política nos EUA em torno de criptomoedas deve permitir a aprovação e a criação de ETFs de ethereum até o final de maio.