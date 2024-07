Criptomoedas: bitcoin e ethereum caem, com sinais fluxos de saída de recém-lançado ETF nos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/07/2024 - 17:28 Para compartilhar:

As principais criptomoedas do planeta caíram nesta quinta-feira, 25, em meio à volatilidade nas ações de tecnologia em Nova York. O ether, em particular, despencou até 8%, diante do fluxo de saída dos recém-lançados fundos negociados em bolsa (ETF, na sigla em inglês) da moeda digital à vista nos Estados Unidos.

Às 17h30 (de Brasília), o bitcoin recuava 1,61%, a US$ 64.951,32, segundo a Binance. Já a ethereum, por sua vez, caia 7,52%, a US$ 3.132,80.

O mercado está preocupado com a recepção ao ETF de ether da Grayscale, que acumula fuga de mais de US$ 300 milhões nas últimas horas, de acordo com dados da SoSoValue.

Hoje, a Autoridade de Conduta Financeira (FCA, na sigla em inglês), órgão regulador do Reino Unido, impôs multa de 3,5 milhões de libras contra a Coinbase Payments Limited, unidade do Coinbase Group, por não atender de modo repetido a uma exigência que impediria a empresa de oferecer serviços a “clientes de alto risco”. Em comunicado, a FCA explica que a própria empresa não realiza transações com criptoativos para seus clientes, mas age como uma porta de entrada para eles negociarem esses ativos por meio de outras entidades, dentro do Coinbase Group.