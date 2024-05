Criptomoedas: bitcoin e ethereum caem, com reversão de fluxos em ETFs

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/05/2024 - 16:43 Para compartilhar:

As criptomoedas caíram em bloco nesta quarta-feira, em movimento atribuído por analistas à deterioração nos fluxos dos fundos de índice (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin ao longo da semana.

Às 16h31 (de Brasília), o bitcoin era negociado em queda de 1,16%, a US$ 62.476,21, enquanto o ethereum tinha perda de 1,93%, em US$ 3,007.03, segundo cotações da Binance das últimas 24 horas.

Os preços do bitcoin seguem oscilando em torno de US$ 60 mil. Analista da eToro, Simon Peters avalia que fatores como os fluxos de ETFs à vista, anteriormente positivos, se tornaram negativos e estão pressionando os preços, em nota divulgada nesta quarta-feira.

Um levantamento da Dune, plataforma de dados sobre criptomoedas, mostrou uma saída de aproximadamente US$ 710 milhões de ETFs bitcoins na última semana. As entradas líquidas acumuladas em ETFs de Bitcoin desde seu lançamento estão em torno de US$ 11,1 bilhões, de acordo com a Dune.

Ainda no radar, alguns dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) participaram de eventos nesta tarde. Susan Collins (Boston) reiterou postura cautelosa e renovou alerta sobre os riscos de relaxar a política monetária cedo demais. Já a diretora Lisa Cook não comentou sobre política monetária, mas ressaltou que monitora riscos e condições de crédito no setor financeiro.

*Com informações da Dow Jones Newswires