Criptomoedas: bitcoin e ethereum caem, com aversão a risco ante ata do Fed e balanço da Nvidia

O bitcoin se desvalorizou no período da tarde desta quarta-feira, 21, espelhando o movimento de baixa das ações em Wall Street. A cautela se sobressai internacionalmente, depois da ata do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e antes do balanço da Nvidia.

A ata da última reunião do Fed endossou a mensagem do seu presidente, Jerome Powell, de que não há urgência para começar a cortar juros. Depois da publicação, o mercado reforçou sua expectativa de início do ciclo de relaxamento em junho, de acordo com o monitoramento do CME Group. A perspectiva de uma política monetária restritiva por mais tempo tende a pesar no apetite por risco. As expectativas para os números da Nvidia também pesam no humor, já que as previsões de lucro e receita que a gigante de chips precisa superar são bastante altas.

Apesar do cenário, os indicadores técnicos e fundamentos do mercado sugerem um cenário saudável para as criptomoedas, segundo analistas. “Existe um canal de tendência de alta bem definido”, disse o fundador da Sevens Report Research, Tom Essaye.

Às 17h20 (de Brasília), o bitcoin caía 1,86%, a US$ 51.128,48 (R$ 252.630,93). A ethereum recuava 2,09%, a US$ 2.914,03 (R$ 14.398,51). As cotações são da Binance.

*Com informações da Dow Jones Newswires

