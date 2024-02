Criptomoedas: bitcoin e ethereum avançam, mesmo em dia de liquidez menor por feriado nos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/02/2024 - 17:31 Para compartilhar:

Os contratos de bitcoin e ethereum subiam no fim da tarde desta segunda-feira, 19, em quadro recente em geral positivo para as criptomoedas, mesmo que nesta segunda-feira os negócios fossem contidos nos mercados, diante de feriado nos Estados Unidos.

Por volta das 17h10 (de Brasília), o bitcoin avançava 0,10%, a US$ 51.781,92, e o ethereum subia 3,75%, a US$ 2.931,66, segundo a Binance.

No noticiário do setor, o governo do Japão informou em comunicado que avançava para liberar que fundos de investimento locais detenham criptoativos, como parte de um conjunto de mudanças almejadas pela administração e que agora tramitarão no Legislativo. O governo japonês diz que deseja criar novos negócios e investimentos, com foco em setores estratégicos, e menciona que os fundos locais poderão passar a deter criptoativos.

No caso do bitcoin, houve no fim de semana uma pressão de venda, mas até então com vida curta, com alta de mais de 25% no último mês. No pico recente, em cerca de US$ 52.800, ele atingiu máximas desde fim de 2021. A corretora FxPro avalia que ele pode se aproximar de US$ 52.500.

Além da aprovação de fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês), os criptoativos são apoiados pela força recente do mercado acionário americano, que sustenta o apetite por risco em geral.

*Com informações da Dow Jones Newswires

