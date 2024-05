Criptomoedas: bitcoin e ethereum andam de lado, em ajuste após rali recente

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/05/2024 - 17:14 Para compartilhar:

Bitcoin e ethereum se moveram lateralmente nesta tarde, ajustando-se após um início de ano forte com o halving e a aprovação de fundos de índice (ETF) cripto nos Estados Unidos.

O Itaú destacou, em um relatório divulgado hoje, que esses dois drivers recentes demonstram que o período do “inverno cripto” nos últimos anos ficou para trás. O banco levanta a possibilidade de, em vez disso, uma primavera estar chegando para o setor.

“Ao contrário de outros ‘invernos’, termo informal usado para descrever períodos prolongados de desaceleração do mercado, temos indicativos de uma maturidade muito maior do universo cripto”, afirmam analistas do banco no relatório.

Por volta das 16h30 (de Brasília), o bitcoin recuava 0,15%, a US$ 62.205,38 (R$ 319.959,59), e a ethereum subia 0,35%, a US$ 3.013,81 (R$ 15.501,83).