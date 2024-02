Criptomoedas: bitcoin e ether sobem, cada vez mais sensíveis ao sentimento do mercado acionário

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/02/2024 - 17:50 Para compartilhar:

As principais criptomoedas do planeta avançaram nesta terça-feira, em mais uma sessão sem muitos drivers relevantes para o setor, o que deixa as moedas digitais mais sensíveis ao sentimento mais amplo do mercado.

Por volta das 17h10 (de Brasília), o bitcoin subia 1,32%, a US$ 43.273,33, e o ethereum avançava e o ethereum ganhava 3,20%, a US$ 2.376,82.

Passada a volatilidade gerada pela aprovação do ETF (fundo negociado em bolsa) de bitcoin à vista, há quase 1 mês, o bitcoin parece ter se estabilizado na faixa dos US$ 43 mil, ainda abaixo do mais recente pico acima dos US$ 48 mil.

O próximo evento no universo dos criptoativos que deve ter influência mais forte no segmento é o chamado halving, em que a remuneração pela mineração de bitcoin será cortada à metade. A operação está marcada para abril. Antes disso, as divisas digitais devem continuar exibindo correlação com áreas mais tradicionais do mercado, sobretudo os negócios acionários.

“Isto parece um sinal preocupante porque as ações estão nos estágios finais de uma recuperação, onde movimentos anormalmente acentuados em alguns instrumentos (Meta, Nvidia, Amazon) são justapostos com correções na maioria dos ativos”, opina o analista Alex Kuptsikevich, da corretora FXPro.

Em uma audiência na Câmara dos Representantes, a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, pediu que o Congresso aprove uma regulação para regular stablecoin e criptoativos à vista.

*Com informações da Dow Jones Newswires

