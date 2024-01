Criptomoedas: bitcoin e ether caem, após incerteza por juros esfriar entusiasmo com ETF nos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/01/2024 - 17:17 Para compartilhar:

As principais criptomoedas do planeta recuaram nesta quinta-feira, 18, à medida que novas incertezas sobre juros nos Estados Unidos esfriam o entusiasmo do mercado com a aprovação dos ETF (fundos negociados em bolsa) de bitcoin à vista no país.

Por volta das 17h10 (de Brasília), o bitcoin caía 3,71%, a US$ 41.019,53, e o ethereum cedia 2,40%, US$ 2.470,69.

“O otimismo naturalmente esfriou um pouco desde as aprovações do ETF, enquanto investidores olham para o que vem a seguir, na busca pelo catalisador para um rali mais alta”, resume o analista Craig Erlam, da Oanda.

Sem novas referências no setor de cripto, o cenário macro passou a voltar a ter influência mais firme nas negociações. Dados econômicos fortes nos Estados Unidos e sinalizações de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) continuaram a reduzir as apostas por cortes agressivos de juros ao longo deste ano.

A curva futura ainda embute chance majoritária de o ciclo de afrouxamento começar em março, mas essa hipótese vem perdendo força nos últimos dias. Em duas ocasiões nesta quinta-feira, o presidente da distrital do Fed em Atlanta, Raphael Bostic, reiterou a visão de que o primeiro corte virá apenas no terceiro trimestre.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias