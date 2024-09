Criptomoedas: bitcoin devolve parte dos ganhos recentes antes de decisão de juros do Fed

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/09/2024 - 16:41 Para compartilhar:

O bitcoin recuava nesta segunda-feira, 16, devolvendo parte dos ganhos recentes enquanto investidores aguardam a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), na quarta-feira, 18.

O bitcoin recuava 3,21% nas últimas 24 horas até 16h30, a US$ 57.944,01, segundo a Binance. Na máxima em 24 horas, a criptomoeda tocou US$ 59.939,10. O ethereum, por sua vez, tinha perdas de 3,47%, a US$ 2.292,06 no mesmo intervalo.

Investidores ponderam a magnitude do corte esperado, após a precificação de 0,5 ponto porcentual se tornar majoritária, de acordo com ferramenta do CME Group. Hoje, um grupo de senadores democratas enviou carta ao presidente do BC americano, Jerome Powell pedido que o Fed corte as taxas de juros em 75 pontos-base na decisão desta quarta-feira. Há expectativa, ainda, pelas projeções dos dirigentes da autarquia, contidas nos ‘dot plots’.

“Em nossa visão, a decisão do Fed importa menos como um driver direcional e mais como um obstáculo que impede que capital seja investido. O dirigente do Fed, Christopher Waller, já deu a entender em 6 de setembro que o resultado mais provável é um corte de 0,25 ponto porcentual em setembro com a opção de aliviar mais em reuniões futuras”, dizem analistas da Coinbase.

Ana de Mattos, analista técnica e trader parceira da Ripio, nota também que a criptomoeda avançou 10,82% na última semana, alcançando resistência de curto prazo no patamar de US$ 60.498 e abrindo espaço para correção. O ethereum também iniciou movimento de baixa e recua 7% após atingir US$ 2.464 na sexta-feira.