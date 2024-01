Criptomoedas: bitcoin despenca, com realização após euforia com ETFs à vista

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/01/2024 - 17:45 Para compartilhar:

O bitcoin operava em queda forte no fim da tarde desta sexta-feira, 12, aparando os ganhos recentes gerados pelo entusiasmo dos investidores com a aprovação pela Securities and Exchange Commission (SEC, a CVM americana) dos fundos negociados em bolsa (ETFs) em bitcoin à vista nos EUA. Mesmo após a aprovação, algumas empresas tradicionais do mercado financeiro ainda se mostravam avessos à oferta dos produtos.

“Os ETFs de bitcoin dos EUA desfrutaram de US$ 4,6 bilhões em volumes em seu primeiro dia de negociação depois que a SEC deu luz verde para 11 ETFs dos EUA”, escreveu Victoria Scholar, chefe de investimentos da Interactive Investor. Mesmo assim, a analista notou que a reação nos preços das criptomoedas foi limitada.

Os analistas do JPMorgan citaram que os ETFs que tiveram o melhor desempenho foram aqueles com taxas mais baixas, o que indica que os investidores estão escolhendo os produtos preferidos com base nos preços ofertados. Nos dias que antecederam o lançamento, os gestores de ativos divulgaram as taxas propostas e as ofertas de isenção através de registros regulatórios. Vários gestores de ativos acabaram reduzindo significativamente suas taxas depois de verem os preços dos concorrentes.

Entre o analistas com ressalvas para os produtos estava um do Goldman Sachs. O líder da estratégia de investimentos do Goldman Sachs Private Wealth Management, Sharmin Mossavar-Rahmani, disse que bitcoin é especulação ao invés de um parte legítima de uma carteira de investimentos.

O UBS estaria oferecendo ETF de bitcoin à vista para clientes de alta renda, segundo informaram pessoas familiarizadas com o assunto ao The Wall Street Journal. Mas investidores individuais queixavam-se, em mídias sociais, sobre a dificuldade em acessar a plataforma do banco. Já a Vanguard disse que não ofertaria os fundos ETFs. Algumas empresas estão ainda avaliando se os ETFs são adequados ao perfil de seus clientes.

Perto das 17h30 (de Brasília), o bitcoin cedia 6,66%, a US$ 43.511 (R$ 210.990), segundo a Kraken. Na véspera, o bitcoin chegou a disparar a US$ 49.000 na quinta-feira, o maior nível desde dezembro de 2021. Já a ethereum, por sua vez, recuava 1,35%, a US$ 2.594,37 (R$ 12.373,87).

*Com informações da Dow Jones Newswires

