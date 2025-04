Criptomoedas: bitcoin despenca com fuga de investidores de risco após tarifas de Trump

O bitcoin tem forte queda nesta quinta-feira, 3, refletindo a fuga dos investidores de ativos de risco após a intensificação da guerra comercial pelo presidente dos EUA, Donald Trump. O token chegou a se aproximar dos US$ 88.000 ontem, antes do anúncio das novas tarifas, mas apagou os ganhos e caminha para perder o patamar de US$ 80.000.

Por volta das 15h41 (horário de Brasília), o bitcoin recuava 5,5%, cotado a US$ 81.645,17,01, enquanto o Ethereum caía 5,62%, a US$ 1.768,79, segundo dados da Binance. Criptomoedas menores também foram impactadas, com o token XRP e a Solana caindo 5,6% e 4,4%, respectivamente.

“O bitcoin ainda se mantém acima de US$ 80.000, mas o setor segue altamente sensível a fatores macroeconômicos. Os traders estarão atentos a novas quedas caso o apetite global por risco continue diminuindo”, afirmou David Morrison, analista da Trade Nation.

A Scope Ratings reduziu sua projeção para o crescimento dos EUA em 2025 para apenas 1%, após anúncio das tarifas, uma queda acentuada em relação à estimativa de 2,7% feita em dezembro. A escalada da guerra comercial pode elevar a inflação, desacelerar a economia e prejudicar as cadeias globais de suprimentos, segundo analistas.

Nesse cenário, o apetite por risco deve continuar fraco, segundo Jeff O’Connor, da Liquidnet. “O impacto das tarifas é imprevisível e pode abalar os mercados por um longo período, mantendo investidores cautelosos”, avaliou.

No cenário econômico, os pedidos iniciais de auxílio-desemprego nos EUA vieram mais fortes do que o esperado, totalizando 219.000, sugerindo um mercado de trabalho resiliente. De acordo com especialistas, isso mina as esperanças de cortes das taxas de juris iminentes e aumenta a pressão sobre ativos de risco como as criptomoedas.

*Com informações da Dow Jones Newswires