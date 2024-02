Criptomoedas: bitcoin chega a subir mais de 6%, com movimentações nos ETFs cripto no radar

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/02/2024 - 16:46 Para compartilhar:

As criptomoedas tiveram uma valorização significativa na sessão desta sexta-feira, 9, com o bitcoin chegando a subir mais de 6% e a ethereum vendo ganhos de 3% no fim desta tarde. Os dois ativos também acumularam alta ao longo da semana, refletindo ajustes de posicionamento dos investidores diante da novidade dos fundos negociados em bolsa (ETFs) cripto nos EUA.

Chefe de Pesquisa do Mercado Bitcoin, André Franco explica que a atual subida do bitcoin é principalmente atribuída aos fluxos positivos e negativos nos ETFs. Enquanto as saídas do GBTC da Grayscale – o ETF em bitcoin à vista de maior tamanho e de maiores taxas – estão desacelerando, cresce a entrada nos ETFs da BlackRock e da Fidelity.

“Esse movimento está equalizando o fluxo de entrada e saída de ativos, impulsionando ainda mais o preço do bitcoin”, disse ele, em relatório.

Franco destacou que observa uma acumulação de “baleias” (investidores com muitos ativos) indicando uma confiança crescente em ganhos de preço adicionais. “Aumentou-se, ainda, o número de carteiras de bitcoin com mais de 1.000 tokens, uma alta significativa em vários meses, conforme dados da Glassnode”, acrescentou.

CEO da Navellier, Louis Navellier comentou em nota que as previsões de que os ETFs bitcoin à vista trariam novos compradores parecem já estar se concretizando. “Se você acredita nos “bulls” investidores que apostam na tendência de alta do ativo, ainda há muito espaço para correr”, afirmou, ponderando que o mercado cripto tem a dificuldade de não dispor de mais métricas além de preço e volume para estabelecer o valor relativo.

Às 16h (de Brasília), o bitcoin subia 4,83%, a US$ 47.475,94 (R$ 235.210,05). Já a ethereum avançava 2,75%, a US$ 2.497,55 (R$ 12.373,61). As cotações são da Binance. Em relação à sexta-feira passada, 2, as variações foram de 10,8% e 8,8%, respectivamente.

