Criptomoedas: bitcoin cai sem sustentar tentativa de recuperação; ETF de solana estreia na B3

O bitcoin exibia um desempenho irregular nesta quinta-feira, 29, sem vigor para sustentar uma recuperação firme registrada mais cedo após tocar patamar abaixo de US$ 58 mil na sessão anterior. A dinâmica da criptomoeda tinha como pano de fundo indicadores que revelaram solidez da economia dos Estados Unidos.

Os dados, contudo, contribuíram para reduzir, levemente, a chance de um alívio mais pronunciado da taxa de juros americana pelo Federal Reserve.

O bitcoin cedia 0,93% nas últimas 24 horas até 16h01, a US$ 59.158,00 segundo a Binance. O ethereum, por sua vez, tinha baixa de 0,95%, a US$ 2.518,72 no mesmo intervalo.

Em meio à demanda por criptomoedas, o primeiro ETF do mundo com exposição à solana, uma moeda digital, estreou hoje na B3. O primeiro ETF do mundo com exposição à criptomoeda solana teve uma captação de R$ 15,5 milhões durante sua oferta pública. O valor captado pelo QSOL11 foi cerca de 15% da captação com o QBTC11, o primeiro ETF de bitcoin na América Latina.

Os ETFs de solana podem facilitar a entrada do varejo para aquisição de SOL, de acordo com Ana de Mattos, analista técnica e parceira da Ripio, da plataforma de criptoativos da América Latina.

Os ETFs são convenientes para uma parcela de investidores do mercado financeiro tradicional, que já estão habituados a ter exposições em renda variável, mas que por algum motivo, ainda não negociam criptomoedas, afirmou a analista. Ela avaliou ainda que a aprovação dos ETFs na bolsa americana tem o potencial de agregar ainda mais valor ao ecossistema solana.